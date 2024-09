Vandini in vetta. È lui il presidente di Global Mohawk

Sassuolo (Modena), 7 settembre 2024 – Mauro Vandini, AD di Marazzi Group, è il nuovo presidente Global Ceramic di Mohawk Industries: di ieri l’annuncio della promozione del manager modenese, che prima di diventare AD di Marazzi Group è stato Direttore Tecnico e poi Direttore Generale delle Operazioni Internazionali di Marazzi in Francia, Spagna e USA. La divisione ceramica di Mohawk, di cui Vandini sarà il responsabile mondiale, è presente in oltre 140 Paesi con un giro d’affari globale nel 2023 di 4,3 miliardi di dollari e attività in Nord America, Sud America ed Europa. Insieme alla nomina di Vandini, Mohawk Industries, che acquisì lo storico gruppo sassolese nel 2013, ha ufficializzato quella di Leonardo Tavani a Direttore Generale di Marazzi Group. ‘Vandini – si legge sulla nota che da’ conto della nomina - ha contribuito in modo determinante alla crescita del segmento ceramico di Mohawk guidando un piano di investimenti in Italia e in Europa volto al miglioramento di prodotti e processi, allo sviluppo di nuove tecnologie esclusive, nuove categorie di prodotto e nuovi canali di vendita’. Con un fatturato consolidato nel 2023 di oltre 11 miliardi di dollari, 170 paesi di vendita, 19 paesi di produzione, Mohawk Industries, con sede a Calhoun, Georgia, e quotata al NYSE, è leader gobale nelle categorie dei pavimenti in ceramica, carpet, laminati e vinile. "Ho lavorato con Mauro dal 2013, in seguito all’acquisizione di Marazzi, e rispetto la sua profonda conoscenza della produzione, delle vendite e del marketing e la sua capacità di guidare i miglioramenti in tutte le aree aziendali. Vandini - ha affermato Jeff Lorberbaum, Presidente e AD di Mohawk - ha costruito in questi anni solide partnership e ottime relazioni". Vandini manterrà anche le cariche di CEO di Marazzi Group e di responsabile del business ceramico europeo della multinazionale americana: "Sono onorato per questa promozione: è – ha detto - un riconoscimento del buon lavoro svolto in questi anni sia a livello personale che di squadra. Marazzi Group è cresciuta molto e sono felice di rimanerne alla guida come AD. La nomina di Leonardo Tavani come Direttore Generale dell’azienda rappresenta inoltre una garanzia di continuità e una spinta ulteriore verso l’innovazione di prodotto e di posizionamento dei marchi". Complimenti a Vandini anche da parte del Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini: "Capacità, esperienza, intraprendenza: ancora una volta il merito fa la differenza: grazie alle sue indiscusse qualità, Vandini ha ottenuto uno dei ruoli più prestigiosi al mondo nel settore ceramico, rendendo fiera di lui l’intera cittàl".

Stefano Fogliani