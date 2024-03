Via Panni, inaugurato il sottopasso: "E la zona ora è riqualificata"

Ieri mattina è cominciata una nuova era per via Panni. Una riapertura della strada, chiusa nel 2022, che rappresenta la ricucitura fra due parti della città, i due opposti via Rosselli e via Giardini ora sono nuovamente collegati e questo aiuterà il traffico cittadino. Un’opera costata sei milioni e 760 mila euro, che consente di evitare e superare il passaggio a livello della linea a binario unico Modena-Sassuolo. Un intervento previsto dal piano urbano della mobilità sostenibile, necessario in vista dell’introduzione del nuovo sistema di controllo marcia treno che aumenta la sicurezza della circolazione ferroviaria, evitando così la chiusura dei passaggi a livello.

Contemporaneamente è stata messa in sicurezza via Panni per far rispettare i limiti di velocità, sono state realizzate due intersezioni rialzate agli incroci con le vie Giambellino, Ribera e Gibellini. Sono stati realizzati tre attraversamenti ciclopedonali rialzati vicino alle vie Jodi, Coppi e Botticelli, tutte le opere sono compatibili con il trasporto pubblico. Il nuovosotto passo è affiancato da un percorso ciclo pedonale, al capolinea dei bus è stata fatta una rotatoria d’accesso al parco di collegamento nord e sud: "Ringrazio coloro che in questi due anni – le parole a margine dell’inaugurazione del sindaco Gian Carlo Muzzarelli – hanno operato e realizzato un’infrastruttura molto importante. Questo per noi è un impegno mantenuto, in asse con le strategie regionali messe in atto negli ultimi anni. La cosa più bella è che siamo partiti da un’idea di sottopasso, poi grazie al confronto avuto nelle assemblee del circolo Arci è stata riqualificata un’intera area. Quando c’è partecipazione, ascolto si fanno meglio progetti utili per la comunità. Al centro sociale però mi hanno già detto che i 70 parcheggi che saranno realizzati a breve sono pochi".

Nel suo intervento Muzzarelli ha aggiunto: "Purtroppo non abbiamo ancora realizzato una fermata, questa è una promessa non mantenuta, ma è una cosa da tenere in considerazione perché sarebbe molto utile. Questa notte qualche salame aveva già imbrattato il sotto passo, proveremo ad accelerare l’operazione muri liberi per far disegnare ai nostri artisti qualcosa di apprezzato. Chi ha imbrattato subito il sotto passo si deve vergognare".

Arriva anche un annuncio da parte del primo cittadino: "Nelle prossime settimane consegneremo il secondo lotto della Diagonale per avere mobilità sostenibile fino a Cittanova. I cittadini hanno il sacrosanto diritto di andare a lavoro in tutta sicurezza". E’ intervenuto anche Andrea Corsini assessore regionale a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio: "Questo non è solo un sottopasso carrabile, è un intervento che risulta essere anche molto importante che rigenera un quartiere popoloso di Modena. Ringrazio il confronto avuto con il sindaco in questi anni, quando si inaugura un’opera è sempre un momento di orgoglio e di felicità vedendo concretizzati gli sforzi. Le risorse pubbliche servono per migliorare la vita di cittadini ed imprese. Questa opera era partita con una cifra inferiore, alla fine è costata quasi 7 milioni. La Regione si è fatta carico dell’aumento, dovuto anche ai costi più alti".