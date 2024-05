Vigili del fuoco, l’anniversario. I settant’anni del nucleo volo. In mostra il primo elicottero

Comando dei Vigili del fuoco di Modena protagonista di due grandi eventi: la commemorazione dei 70 anni della componente Aerea dei pompieri, e i Campionati italiani di nuoto riservati agli appartenenti al corpo. Si parte il 23 maggio con la cerimonia – che si terrà all’ex hangar di viale Autodromo 55 – per l’importante anniversario dell’istituzione del reparto volo. Nel 1954 entrarono in servizio i primi elicotteri AB47G2 usati per il soccorso civile, fino a quel momento erano ad uso esclusivo dell’aeronautica militare. I pionieri di questa nuova era furono due modenesi: il pilota comandante Franco Coppi e il motorista Adolfo Casali. Da quel momento il corpo nazionale decise di dotarsi di tre elicotteri istituendo i nuclei di Modena, Roma e Napoli. Modena aprì praticamente una strada facendo evolvere il corpo dei Vigili del fuoco con il servizio aereo, e ancora oggi il motto di tutti gli elicotteristi è proprio quello modenese Avia Pervia. Il 23 si parte la mattina alle 10.30 con l’arrivo delle autorità provinciali, regionali e nazionali a cui potrebbe unirsi anche il sottosegretario Emanuele Prisco. Alla conferenza sul tema prenderanno parte i vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei rappresentanti dei principali enti aereonautici.

All’interno dell’area dell’ex nucleo elicotteri, sarà possibile visionare una mostra fotografica e l’esposizione di alcuni elicotteri in dotazione ai Vigili del fuoco e l’originale Agusta Bell 47 G2 che, con la sigla VFMO e pilotato dal comandante Coppi, per primo decollò con le insegne dei Vigili del fuoco. Ci sarà anche una mostra fotografica a tema. "Il nostro appuntamento – racconta Ermanno Andriotto, comandante provinciale dei Vigili del fuoco – sarà incentrato sulla storia e sull’evoluzione avuta dai reparti di volo per gli incendi boschivi e il soccorso civile. Siamo orgogliosi di festeggiare questo 70° proprio nella città dove tutto è nato ed ha avuto inizio. Eventi come il nostro verranno poi replicati in tante altre città del nord e del sud Italia.

Verrà esposta una chicca come il primo elicottero, poi ci saranno altri due mezzi più moderni". Allestita anche la manifestazione ’Pompieropoli’ per i bambini.