Vignola, in piazza Stefania Andreoli presenta il suo libro

Quell’irraggiungibile ideale di perfezione, estetica e sociale, inseguito da una comunità, fatta di giovani adulti, che sembra incapace di accedere alla piena maturità, è indagato dalla nota psicoterapeuta Stefania Andreoli, che stasera alle 21 sarà a Vignola, in piazza dei Contrari, per presentare il suo ultimo libro dal titolo "Perfetti o felici – diventare adulti in un’epoca di smarrimento". L’iniziativa è organizzata dalla libreria vignolese La Quercia dell’elfo ed è a ingresso gratuito. Stefania Andreoli è psicologa, psicoterapeuta e analista. Lavora con gli adolescenti, le famiglie e la scuola occupandosi di prevenzione, formazione e orientamento.