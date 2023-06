Vignola, Sollevatore per disabili in piscina, finanziato dal Governo

Da alcuni giorni, sul bordo della vasca grande, in piscina a Vignola, è in funzione un sollevatore che consente alle persone disabili di poter entrare e uscire dall’acqua in sicurezza.

Si tratta di una richiesta che era arrivata all’Amministrazione comunale da parte di associazioni di volontariato e anche di singoli cittadini che lamentavano il fatto che le scalette fossero una barriera non sormontabile per le persone con disabilità.

Il progetto è stato realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per le disabilità. Il sollevatore, del costo di 7.673 euro, è stato acquistato grazie alle risorse del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. Si tratta di uno strumento scelto per essere funzionale alle esigenze degli utenti: essendo provvisto di ruote può essere, infatti, spostato e utilizzato in tutte le vasche esterne, a seconda delle necessità, in totale sicurezza. E’ dotato di una batteria ricaricabile, il che elimina anche il possibile ingombro dei cavi.