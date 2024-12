Vini e tessuti pregiati, Sartoria Messori ancora protagonista di stile

Un pomeriggio e una serata molto particolari, in una location a porte chiuse, raggiungibile solo su invito. Per rinsaldare un rapporto lungo 30 anni basato, prima ancora che sugli affari, sui valori di stima e amicizia. Tra i 10 "top tailor partner europei", invitati dalla maison d’alta moda Loro Piana (gruppo Lvmh), all’interno della tenuta vinicola di San Casciano della famiglia Antinori, c’erano anche il sassolese Gianmarco Messori e la sua sartoria.

L’evento vero e proprio, prima della cena di gala rigorosamente a base di Chianti, si è giocato sul parallelismo tra vini e tessuti pregiati. "Un connubio perfetto", ci dice Messori. "Da una parte i padroni di casa e i sommelier che ci hanno decantato le proprietà enologiche dei loro vini e della loro struttura ricettiva, dall’altra noi sarti-artigiani che, in egual misura, sulla qualità dei tessuti e delle nostre lavorazioni fondiamo il vincolo fiduciario con i nostri selezionati partner".

La giornata-evento è stata l’occasione per la maison italo-francese di presentare a un parterre esclusivo le novità della collezione primavera-estate 2025. "Abbiamo conosciuto in anteprima alcune tendenze e anticipazioni della prossima stagione", sintetizza Messori. "Ringrazio di cuore Loro Piana per una partnership lunga e duratura che ci consente, anno dopo anno, di continuare a crescere e a migliorare in un settore certamente non facile, ma capace ancora di dare stimoli ed emozioni".

Sartoria Messori, fondata nel 1976 da Lanfranco e Germana Messori, dopo gli anni duri della pandemia ha dovuto reinventarsi, scegliendo di perdere qualcosa in termini dimensionali ma guadagnando molto in termini di appeal e di nuove nicchie di mercato. In una logica completamente sartoriale e su misura, Messori veste uomini di sport e dello spettacolo, politici, ma anche persone comuni che "alla sterile felicità del consumo preferiscono un consumo consapevole e di qualità". Messori inoltre appare sugli schermi televisivi, attraverso famosi personaggi che hanno scelto di indossare i suoi abiti: artisti e scrittori di fama internazionale come Angelo Branduardi, Amedeo Minghi, Nek, Valerio Massimo Manfredi, contribuiscono con la loro notorietà alla sistematica espansione del marchio. Tutti i capi vengono studiati nei minimi particolari dagli stilisti della Griffe Germana Martinelli e Gianmarco Messori, che oltre al gusto concreto per l’eleganza formale ed un forte spirito innovativo dedicano alla modellistica un’accurata analisi, per sviluppare con precisione e concretezza i capi proposti.