"Vittoria nata da una battaglia". Deluso il tecnico di locali:: "Beffati da un tiro in porta"

Francesco Salmi esalta lo spirito dei suoi nel successo di San Mauro. "E’ stata una battaglia su un campo difficile – spiega - contro una squadra che ora sta bene, noi invece venivamo da due risultati un po’ strani ed eravamo in tensione, devo dire grazie alla squadra che ha fatto l’ennesima prestazione e ha vinto con merito. Abbiamo fatto la gara che avevamo pensato, abbiamo sofferto i 20’ finali perché abbiamo dovuto aggiustarci tatticamente con l’infortunio di Sabotic. Non era facile vincerla a posto dopo aver subito il pari alla prima occasione della ripresa, ma la prestazione, la voglia e l’intensità è stata quella giusta e speriamo di poterle mettere in campo anche domenica in un’altra gara difficile come sarà quella col Lentigione". Deluso dal risultato il tecnico sammaurese Stefano Protti. "Un risultato bugiardo – spiega – la Cittadella ha vinto con un tiro e mezzo in porta. La partita l’abbiamo fatta noi, ma paghiamo l’inesperienza. Troviamo avversari come la Cittadella che può mettere in campo un duo d’attacco che trasforma in oro l’episodio, cosa che noi non abbiamo. Non voglio parlare degli arbitri in questo momento ma è chiaro che prima della punizione che ha procurato il loro rigore c’erano dei falli a nostro favore ignorati ed anche nel loro 2-1 due difensori dei miei erano a terra in area".

Così l’11^ di Serie D: Ravenna-Forlì 2-0, Lentigione-Zenith 2-0, Progresso-Tau 1-0, Sasso M.-Imolese 1-1, Sammaurese-Cittadella 1-2, Fiorenzuola-Corticella 0-1, Tuttocuoio-San Marino 0-0, Prato-Riccione 1-1, Pistoiese-Piacenza 1-0. Classifica: Tau 25, Ravenna 22, Forlì 21, Lentigione 20, Imolese, Pistoiese e Sasso M. 19, Tuttocuoio 17, Cittadella e Corticella 16, Piacenza 14, Fiorenzuola 12, Prato 11, Progresso 10, Zenith, Riccione e San Marino 8, Sammaurese 4.