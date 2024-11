Voilà, la moglie è sparita . E che risate Filippiche

Calogero è un uomo gelosissimo e sospetta che la moglie lo tradisca. Così lei, per incontrare in segreto l’amante, si accorda con un prestigiatore, il mago Marvuglia, per farla sparire... "La grande magia" di Eduardo De Filippo è una commedia nera, sospesa tra realtà e finzione: Natalino Balasso e Michele Di Mauro (nella foto) sono i protagonisti della versione diretta da Gabriele Russo, in scena al teatro Storchi da giovedì 14 a domenica 17. Al Michelangelo venerdì 15 Roberto Mercadini porterà la sua lettura - narrazione da "Moby Dick" di Melville, poi sabato 16 sarà di scena il mentalista Andrea Rizzolini con "Th!nk". Sempre sabato al Comunale di Carpi, Giuseppe Battiston aprirà "La valigia" di Sergej Dovlatov, piena di ricordi, incontri, episodi e sentimenti.

Seguitissimo sui social, Filippo Caccamo arriverà venerdì 15 e sabato 16 al teatro Carani di Sassuolo con "Le Filippiche", un assortimento di personaggi esilaranti e stravaganti. Sabato 16 si aprirà anche la stagione del teatro Troisi di Nonantola, con "Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce", interpretato da Rossana Mola, Federica Fabiani e Rita Pelusio, dirette da Laura Curino. E al Mac Mazzieri di Pavullo domani sera lo scrittore Paolo Nori (con musiche di Alessandro Nidi) racconterà "La libertà. Primo episodio", attraverso due figure straordinarie della letteratura russa, Daniil Charms e Iosif Brodski.

