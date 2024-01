Week end positivo per le squadre modenesi. Vincono Bsc Sassuolo e Zerosystem

E’ decisamente positivo il primo week end di campionato, per le squadre modenesi di pallavolo minore: alla ripresa delle ostilità dopo quattro settimane di sosta, nei tornei Nazionali sono in testa formazioni della nostra provincia in due tornei su tre, ed anche dal terzo campionato seguito, la B1 Femminile, arrivano notizie positive, con la BSC Sassuolo che si conferma squadra da trasferta, centrando una bella vittoria a Forlì contro una delle formazioni più forti del girone. Se Elena Bisio con 23 punti è la top scorer della gara, molti meriti per l’ultima arrivata, il libero Alice Urbinati, prelevata giovedì dal S.Giovanni in Marignano di A2, ha dato ordine e tranquillità alla squadra, consentendo a Moschettini di ruotare al meglio le proprie attaccanti.

Ma è sempre dal settore femminile che arriva il risultato più importante della giornata, con la nettissima vittoria della Zerosystem S.Damaso sulla capolista Alseno: un 3-0 che non ammette discussioni, e proietta proprio le biancorosse di Andreoli in vetta alla classifica, alla vigilia dell’ultima d’andata, che potrebbe mandare Sarego e compagne alla Coppa Italia. La giornata positiva delle modenesi di B2 è completata dalla Hidroplants Soliera 150, che si regala tre punti preziosi, battendo 3-1 la Be One Verona, e per la Drago Stadium Mirandola, che sembra aver finalmente ritrovato il gioco, e si sbarazza di Viadana con un combattutissimo 3-1, mentre non partecipa alla festa la Moma Anderlini, che approccia male la partita a Collecchio, perdendo 0-3 e complicandosi la classifica. In serie B maschile risultati tutti nella normalità, compreso il derby tra Univolley Carpi e Moma Anderlini, che i carpigiani portano a casa con un bel 3-0, e con 12 punti del nuovo arrivato Riccardo Porta: con lo stesso risultato la capolista Kerakoll Sassuolo travolge Redemello, riprendendo a correre, e la Canottieri Ongina supera una Malagoli Tensped Spezzanese con le polveri un po’ bagnate. Vittorie per 3-1 per la National Villa d’Oro, che per due set non concede palla al Benacus, salvo poi soffrire nei set successivi, e soprattutto per il Modena Volley si Asta, che dopo aver perso il primo set, a S.Martino in Rio, cambia marcia per tre punti che muovono la classifica.

Riccardo Cavazzoni