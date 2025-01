Zona Tempio, l’appello del gruppo di vicinato: "Stiamo cercando una sede operativa"

È attivo da alcuni mesi il nuovo Gruppo di Controllo di Vicinato della Zona Tempio denominato “Ferrari”, dal nome della via cittadina da cui è partita l’iniziativa.

Il Controllo del Vicinato è uno strumento di prevenzione basato sulla partecipazione attiva dei cittadini attraverso un controllo informale della zona di residenza e la cooperazione con le forze di polizia al fine di ridurre il verificarsi di reati.

Si ispira alle esperienze di Neighbourhood Watch nate negli Anni settanta negli USA e successivamente nel Regno Unito negli Anni 80.

Il progetto prevede l’auto-organizzazione tra vicini per controllare la zona in cui si abita: un insieme di piccole attenzioni fa sì che i molti occhi dei residenti rappresentino un deterrente per chi volesse compiere furti o altro genere di illeciti.

Il gruppo Ferrari nasce per ufficializzare nella rete del Controllo di Vicinato quello che l’associazione Via Piave & Dintorni aps fa, fra le altre cose, dal 2007 in Zona Tempio.

Coordinamento, raccolta informazioni e segnalazioni vengono attuate presso il Punto Città Sociale e Sicura di vicolo Albareto, a fianco dell’ex-cinema Principe, che è un importante e strategico punto di presidio della zona e delle sue criticità.

Il presidio presso il chiosco è attivo dalle ore 9:00 fino alle ore tarde serali, tutti i giorni dal lunedì al giovedì. Nei giorni restanti avviene comunque il presidio di sicurezza, ma con flessibilità nell’orario e nelle presenze.

I residenti, riconoscendo questo spazio utile per il confronto e le segnalazioni, hanno così uno spazio riconoscibile e attivo per prevenire e per agire sulla sicurezza della Zona Tempio.

"Via Piave & Dintorni aps – fanno sapere dal direttivo – coglie anche l’occasione per informare cittadini e appassionati che quest’anno i suoi volontari non sono riusciti a trovare in tempo utile una collocazione alternativa in Zona Tempio del richiestissimo e apprezzato Presepe al Principe, né si svolgerà la tradizionale Befana per i più piccoli. Stiamo proseguendo nella ricerca di uno spazio alternativo per poter regalare nel 2025 al quartiere e a tutti gli appassionati il simbolo più importante delle feste natalizie. Ma non solo. Lo spazio che cerchiamo servirà anche per le iniziative di tutto l’anno finalizzate all’animazione e riqualificazione della Zona Tempio. Facciamo quindi un appello a chi potrebbe metterci a disposizione una nuova sede operativa.

Tuttavia abbiamo illuminato a festa il chiosco con albero, presepe e una piccola befana".