Ultimo a Modena canta insieme ai fan fuori dal ristorante: “Non so spiegarvi questo amore”

Modena, 7 maggio 2024 – Grande sorpresa per i fan di Ultimo a Modena. Il cantante si trovava infatti in città e, dopo aver cenato al ristorante Caminetto, ha salutato le tantissime persone che lo stavano aspettando fuori dal locale.

Modena, il cantautore Ultimo canta insieme ai fan fuori dal ristorante Caminetto(foto da Instagram)

Non solo: il cantautore romano ha anche improvvisato una canzone insieme ai fan. Un piccolo regalo per ringraziarli dopo averlo aspettato terminata la cena.

Grande emozione per i tantissimi appassionati di Ultimo, come testimoniato dalle stories su Instagram del cantante. “Non so spiegarvi questo amore”, il messaggio sui social di Niccolò Moriconi (questo lo pseudonimo dell’artista vincitore del Festival di Sanremo 2018), che prima aveva postato anche un modello della Ferrari di Clay Regazzoni, esposto proprio al Caminetto, con la scritta ‘Modena’ e un cuore a fianco.

Il tour negli stadi

E’ quasi tutto pronto per il ritorno di Utimo in tour. Il cantautore infatti sarà negli stadi italiani questa estate, con partenza il 2 giugno dal Nereo Rocco di Trieste. Grande risposta da parte dei fan, visto che molte date sono già sold out.