Tortellini, richieste record: centinaia di chili in tavola

Modena, 18 dicembre 2023 – Non c’è Natale senza tortellini, rigorosamente in brodo, un grande classico del pranzo in famiglia. A testimoniare che è un’eccellenza che non sente crisi, è l’associazione La San Nicola che esporta il suo Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia anche oltre i confini nazionali.

Sfogline di Castelfranco ieri protagoniste in piazza Roma

Le vendite per le festività sono già a pieno ritmo da un mese con centinaia di prenotazioni, da Reggio, Bologna, Roma, Milano e anche spedizioni. Tra le richieste ce n’è una che rende particolarmente orgoglioso il presidente dell’associazione, Gianni Degli Angeli: è quella della direttrice de ’La Cucina Italiana’, Maddalena Fossati Dondero (tra l’altro già Dama alla celebre Sagra) che ha chiesto espressamente il Tortellino Tradizionale di Castelfranco per la propria tavola di Natale. "E tantissime persone – conferma Degli Angeli –, che magari risiedono nella nostra provincia per lavoro, sono passate a ritirare chili di tortellini che porteranno a casa, dalle loro famiglie, come regalo".

Un riconoscimento della grande arte delle maestre sfogline, una ventina di artigiane del gusto che realizzano ogni tortellino a mano, con il mattarello. Capitanate dalla presidente dell’associazione Maestre Sfogline, Sergina Caponcelli, ne producono centinaia di chili: ci sono anche due giovanissime sfogline, una 18enne e una 24enne. I segreti del perfetto Tortellino Tradizionale vengono così tramandati di generazione in generazione.

E, ieri, un assaggio lo hanno avuto anche i turisti che sono passati in piazza Roma, durante l’evento di Piacere Modena presentato da Andrea Barbi. "Il nostro tortellino è realizzato con prodotti Dop e Igp di Modena. E quest’anno molti acquistano anche il nostro brodo". Degli Angeli sottolinea che Castelfranco Emilia è la città del Tortellino anche se invita a superare i campanilismi. "L’importante – sottolinea – è utilizzare prodotti di qualità".

v.s.