Camminata della Carovana, tra sport e sostenibilità

Ritorna domenica sulle strade di Formigine la Camminata della Carovana, edizione numero 43. Nel corso degli anni la gara si è sempre adeguata ai cambiamenti, e quest’anno l’offerta è triplice: la corsa competitiva di 10 km , l’ EcoCarovana per educare alla sostenibilità delle manifestazioni e la classica camminata non competitiva con percorsi a scelta di 3, 6 e 10 km. La Carovana sarà plastic-free e l’utile sarà interamente dedicato a piantare alberi; sarà disponibile un deposito borse sorvegliato per chi vorrà venire in bici; i premi saranno a km.0, poi sarà possibile provare pressione e glicemia presso un punto predisposto. Tutte le corse partiranno ed arriveranno in Piazza Calcagnini, castello di Formigine; prima la EcoCarovana e la non competitiva, poi alle 10 la 10 km. agonistica. L’ organizzazione è della Podistica Formiginese, tra le società modenesi più attive. Per la corsa agonistica serve iscriversi prima su modenacorre.it o piattaforme dedicate, per le non competitive sarà possibile acquistare il pettorale anche domenica mattina.

g. m.