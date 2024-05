Alla storica Villa d’Oro oltre 250 tesserati nel settore giovanile

ASD Villa D’Oro, nata nel 1915 e con due titoli nazionali nel suo palmarès, è il club più "vecchio" della nostra città, se consideriamo che il Modena fc è ’rinato’ nel 2018, a seguito del fallimento.

Nel cuore del quartiere Crocetta, l’impianto Baroni con i suoi 3 campi da calcio ospita ogni settimana oltre 250 tesserati del settore giovanile e a partire dal 2023 anche tutti quelli del Modena femminile, frutto di un accordo siglato tra la società del patron Rivetti e quella dell’imprenditore modenese Alessandro Campi (nella foto sotto), che da ormai due anni è al timone della storica Villa D’Oro.

Campi ha rilevato una società finita negli ultimi anni in guai societari dovuti alla precedente gestione, che avevano rischiato di concludere la storia centenaria del club; adesso si dice pronto a rilanciarla, spiegando le grosse ambizioni per l’avvenire: "Ogni anno aumentiamo i numeri all’interno del nostro settore giovanile, segno che la società è in salute e sta bene – ha affermato il presidente Campi – I problemi societari dovuti alla passata gestione stiamo cercando di sistemarli definitivamente e siamo ottimisti per il futuro; oltre ai 250 tesserati del settore giovanile, investiamo ogni anno risorse nella prima squadra, con l’obiettivo di salire di categoria già dal prossimo anno.

Quest’anno il Modena – spiega ancora – ha scelto il nostro impianto (dotato di due campi in erba ed uno in sintetico per il calcio a 7) per fare allenare la propria squadra femminile: ciò ci riempie di orgoglio ed è il segno che Rivetti abbia voluto puntare sulla società più storica della città".

Tra i sogni nel cassetto del presidente, vi è sicuramente la realizzazione di un campo in sintetico a 11, che andrebbe incontro alle tantissime famiglie che iscrivono i propri figli nella scuola calcio del club e doterebbe il quartiere di un centro sportivo ancora più all’avanguardia: "Con l’attuale amministrazione e con il sindaco Muzzarelli – prosegue – abbiamo già parlato del progetto.

Oltre ad un aiuto economico da parte del Comune, buona parte del finanziamento lo pagheremmo noi come società; speriamo – aggiunge Campi – che la futura giunta che si insedierà dopo le elezioni porti avanti la trattativa intavolata e che entro un anno possa essere inaugurato un campo sintetico di ultimissima generazione".

