Gagno e Pergreffi, distorsioni fatali. Non saranno in campo contro il Palermo

Arrivano conferme e non sono piacevoli conferme. Riccardo Gagno e Antonio Pergreffi si fermano e si rivedranno dopo la sosta per la trasferta di Bari, contro il Palermo non ci saranno. Entrambi i calciatori canarini dovranno recuperare dal trauma distorsivo alla caviglia destra, accusati con Venezia e Lecco, infortunio per il quale ci vorrà una settimana abbondante. Due assenze pesanti, come ovvio che siano. Già con il Venezia il Modena ne ha fatto a meno e in larga parte si è notato in campo, la partita con i rosanero si preannuncia difficile esattamente quanto quella di sabato e tocca ai sostituti.

Andrea Seculin torna così a difendere i pali gialloblù dal primo minuto a cinque mesi dall’ultima volta, da quel Modena-Sudtirol (giornata finale dello scorso campionato) che sancì l’addio di Tesser. Ancor prima di questo appuntamento, Seculin si trovò titolare in Coppa Italia, a Cremona, il 20 ottobre 2022 dove incassò 4 reti ma fu anche protagonista di importanti interventi prima dei tempi supplementari. Seculin ha giocato appena 4 partite con il Modena, alle tre con Venezia, Sudtirol e Cremonese va ad aggiungers quella con il Catanzaro in Coppa ad agosto 2022, terminata 3-1 per i gialli. L’eredità di Gagno, si sa, non è mai semplice da raccogliere. Il Modena si ritrova dopo tempo immemore senza due dei tre uomini che compongono la spina dorsale (Gagno, Pergreffi e Gerli) e si tratta di un bel banco di prova. Basti pensare alle fatiche alle quali i canarini sono andati incontro proprio all’inizio del campionato di un anno fa senza Pergreffi e Gerli, out per infortunio per un paio di partite e rientrati dopo la sosta di settembre in concomitanza con le vittorie scacciacrisi di quel periodo. Un bel banco di prova sarà anche per Cauz, quasi certamente di fronte alla possibilità di giocare la sua terza gara consecutiva da titolare, pronto ad arginare il pericolo numero uno del Palermo ovvero Brunori.

Quelle di Gagno e Pergreffi non saranno le uniche assenze. Ormai è vera e propria sfortuna per Gargiulo, ancora alle prese con un trauma contusivo al piede sinistro, lo stesso colpito anche lo scorso anno ma con altri traumi. Anche Bozhanaj deve recuperare da un affaticamento muscolare alla coscia destra. Avanzino le alternative, tocca a loro. La partita di sabato con il Palermo ha di nuovo il gusto di alta classifica e, come accade ogni volta, trascorrere una sosta con un risultato positivo in cascina è un conto. Trascorrerla con un secondo risultato negativo consecutivo, ne sarebbe totalmente un altro.

Alessandro Troncone