Oukhadda dà forfait Renzetti rescinde

Con la gara di Coppa Italia di stasera inizia la stagione ufficiale e quindi i calciatori avranno come sempre la numerazione fissa. Questi i numeri di maglia del Modena, annunciati ieri pomeriggio. 1 Guadalupi, 3 Ponsi, 4 Pergreffi, 5 Palumbo, 6 Magnino, 7 Duca, 8 Guiebre, 9 Bonfanti, 10 Tremolada, 11 Falcinelli, 12 Seculin, 15 Silvestri, 16 Gerli, 17 Manconi, 19 Zaro, 20 Gargiulo, 21 Giovannini, 22 Vandelli, 23 Battistella, 26 Gagno, 29 Cotali, 30 Bozhanaj, 32 Strizzolo, 33 Cauz, 42 Mondele, 90 Abiuso, 99 Oukhadda.

VERSO MARASSI. Con il forfait dell’ultimo istante di Oukhadda, che si aggiunge a quelli di Ponsi, Bozhanaj e Magnino, questo il probabile 4-3- 1-2 che sfiderà il Genoa. Gagno; Cotali, Zaro, Pergreffi, Guiebre; Battistella, Gerli, Palumbo; Tremolada; Falcinelli, Bonfanti. Fischio d’inizio alle 21, arbitra Aureliano di Bologna, diretta sul canale 20 di Mediaset. A ieri sera erano circa 200 i tagliandi del settore ospiti acquistati dai tifosi canarini. In casa Genoa intanto c’è euforia per il superamento di quota 26mila abbonamenti e per l’ingaggio dal Milan di Messias, che domani effettuerà le visite mediche. RENZETTI Come era nell’aria da qualche giorno, Francesco Renzetti ha rescisso consensualmente ieri il contratto che lo legava al Modena ancora per una stagione. Il terzino ha avuto offerte anche da società professionistiche, ma con tutta probabilità farà una scelta di vita e diverse voci lo danno il prossimo anno al Colorno, società parmense a due passi da casa sua, che milita nel campionato di eccellenza. Si chiude così con 37 gettoni complessivi la sua avventura in canarino.

a.b.