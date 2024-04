Tennistavolo. Le ragazze della Villa d’Oro ai playoff per la B

Fine settimana dedicato alle gare della C femminile e alle fasi regionali della categoria veterani (Master), per poi poter accedere alle massime serie nazionali. Le ragazze della Villa D’Oro, l’Under 17 Elena Ferretti e l’Under 19 Elena Gabbi, coadiuvate dalla più esperta Tania Federzoni, hanno battuto ai quarti per 4-1 Reggio Emilia ed in semifinale la Fortitudo con un vibrante 3-2, prima di cedere per 4-1 nella finalissima contro il Castelmaggiore. Il risultato è comunque importante in quanto dà diritto alle villadoriane di andare a giocarsi i play off per guadagnarsi la serie B nazionale, un traguardo che in Via del Lancillotto manca da tantissimi anni. Andamento similare anche per i rossoneri nel maschile: la formazione A (Marco Roncaccioli, Giancarlo Patera e Michele Maiellano) ha battuto per 3-2 Forlì ai quarti e 3-0 Rimini in semifinale, ma ha dovuto arrendersi in finale a Reggio Emilia che ha vinto per 3-1. Anche in questo caso, comunque, porte aperte per gli spareggi a Riccione ad inizio estate per arrivare alla serie B nazionale. Dopo la lunga parentesi, tornano il prossimo week end tutti i campionati di livello regionale e nazionale per gli ultimi verdetti.