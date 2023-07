Thea Tripoli e Giada Guerra alla corte di mister Di Toma

Prende sempre più forma il Volley Modena di B1 femminile, che nella prossima stagione sarà la realtà pallavolistica femminile modenese più in alto nel ranking: dopo le conferme di giovedì dell’opposto Federica Fiore, e del libero Carlotta Malenotti, ieri il club gialloblù ha ufficializzato altri due ingaggi, di giocatrici già conosciute nell’ambiente modenese. In banda è arrivata Thea Tripoli, schiacciatrice classe 2000, proveniente dal Castenaso di B2, ma che ha giocato a S.Damaso nella stagione del Covid, dopo essere cresciuta nell’Academy Sassuolo. Come seconda di Bubu Lancellotti invece è arrivata sempre da S.Damaso Giada Guerra, alzatrice classe 2004, cresciuta del Torri di Quartesolo, con il quale ha disputato tre tornei di B1 femminile. Sono così nove le giocatrici al momento agli ordini di Federico Di Toma, ma per il momento non sembra di intravedere una squadra in grado di puntare alle prime posizioni della classifica, come più volte anticipato dalla dirigenza: oggi intanto si apre il periodo per l’ufficializzazione delle cessioni del diritto sportivo, che durerà fino a giovedì prossimo.

In B maschile qualcosa si muove anche per l’ Univolley Carpi che prende il palleggiatore Bonante da Baganzola, l’opposto Castelli da Crevalcore, e lo schiacciatore ucraino Shelepayuk dalla Stadium Mirandola, via Mantova di B dove peraltro non ha giocato: torna anche il libero Giuseppe Paletta da Kerakoll Sassuolo, che pare sia molto vicino ad Odorici della Moma Anderlini, che ha confermato il gruppo dei 2005 e 2006 prelevando Fantuzzi e Spina dal VGModena Volley. Nella Moma Anderlini, conferme per le azzurrine Susio, Spaziano, Mattioli e Cornelli, mentre Irene Mescoli giocherà il giovanile a Modena, e la B1 a Rubiera.

Riccardo Cavazzoni