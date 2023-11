Incendio in un palazzo del Padovano: 24 intossicati, tra cui 5 bambini. Due rischiano la camera iperbarica

Padova, 17 novembre 2023 – È divampato poco prima dell’alba il devastante incendio in una palazzina di Albignasego, nel Padovano. Le fiamme hanno distrutto un appartamento del terzo piano, in zona Guizza. Sono 24 le persone soccorse e portate d’urgenza in ospedale: tra gli intossicati ci sono anche 5 bambini. Evacuate una sessantina di abitanti dello stabile.

“Ringrazio per il lavoro svolto i vigili del fuoco e i sanitari intervenuti – ha sottolineato questa mattina il governatore veneto Luca Zaia – un grande plauso per la celerità con cui hanno gestito le operazioni di soccorso. Auguro un pronto recupero a tutti i pazienti”. Due persone sono gravi e rischiano la camera iperbarica, mentre un uomo si è fatto male saltando dalla finestra per sfuggire alle fiamme.

Poco prima delle 5 del mattino, i vigili del fuoco sono stati allertati per un incendio nel Padovano. Ma, poco dopo, la situazione è precipitata e la centrale operativa del 115 ha inviato sul posto quattro autobotti. Subito sono state evacuate 60 persone dagli appartamenti della palazzina. L’incendio è stato spento qualche ora dopo e adesso sono in corso le operazioni di bonifica.

Sono dieci le ambulanze del Suem di Padova intervenute questa mattina per prestare soccorso alle persone rimaste intossicate nell'incendio divampato in una palazzina di Albignasego. Il Centro regionale per l’emergenza rende noto che sono state trasportate in ospedale 24 persone, tra cui 5 minori, con intossicazione da fumo.

Gli intossicati sono stati distribuiti tra i pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio di Padova, di Abano e Schiavonia. I cinque bambini sono stati trasportati d’urgenza al reparto pediatrico del Policlinico di Padova.

Solo due pazienti presentano valori di monossido di carbonio che potrebbero richiedere trattamento iperbarico: le loro condizioni sono state comunque definite buone dai sanitari. Un paziente presenta un trauma non grave che si è procurato saltando da una finestra al piano rialzato. Tutti gli altri pazienti risultano lievi.