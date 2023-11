Incendio alla discoteca Luxury di Porto San Giorgio, paura all'alba

Porto San Giorgio (Fermo), 15 novembre 2023 - Prima le fiamme, poi colonna di fumo che si è levata alta nel cielo, tanto da attirare l’attenzione di un residente che ha subito lanciato l’allarme. Un vasto incendio ha distrutto questa mattina la discoteca Luxury di Porto San Giorgio, situata lungo la strada provinciale Fermana.

Incendio alla discoteca Luxury di Porto San Giorgio (foto Zeppilli)

Erano da poco passate le 4,30 del mattino quando un uomo, che stava rientrando a casa dal lavoro, ha allertato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Fermo, dopo aver notato il bagliore e la colonna di fumo.

Sul posto, vista la vastità del rogo e per evitare che il fuoco potesse propagarsi pericolosamente negli edifici vicini, sono intervenuti sei mezzi e 15 uomini provenienti anche dal Comando provinciale di Macerata. L’incendio ha completamente divorato la struttura e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Fortunatamente all’interno non c’erano persone in quanto la discoteca in questo periodo è chiusa al pubblico. Ancora presto per stabilire le cause del rogo e capire se sia di origine dolosa. Sul posto anche il sindaco Valerio Vesprini e altri rappresentanti dell’amministrazione comunale.