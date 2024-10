Incendio Abano Terme, cosa sappiamo dell’Hotel Alexander Palace. Il racconto: “Le persone si calavano con le lenzuola”

Abano Terme (Padova), 13 ottobre 2024 – Un centro termale a quattro stelle tra i più gettonati, centro di vacanze per i turisti di tutta Europa e location richiesta dagli organizzatori di eventi e di congressi. Di proprietà di un tour operator di Rimini, l’Hotel Alexander Palace è uno degli alberghi più conosciuti e più grandi di Abano Terme. In passato, era frequentato dai politici veneti.

In questi giorni ospitava una convention dedicata ai temi olistici e stanotte – quando è scoppiato l’incendio che ha costretto i gestori ad evacuare i 273 ospiti della struttura – erano alloggiati nelle stanze 273 ospiti. Oltre una quarantina tra feriti e intossicati, tra cui un bambino di 11 anni e di un piccolo che non ha nemmeno un anno.

"La stanza è stata presto invasa dal fumo, non vedevamo e non capivamo nulla e siamo andate sul terrazzino. Lì ci siamo salvate grazie al cestino che i pompieri hanno calato con la gru”. È il racconto di due amiche romane, Patrizia e Roberta, che ora si stanno preparando per fare ritorno a casa.

“Siamo ancora terrorizzate – raccontano le ragazze – con l'odore del fumo appiccicoso ancora addosso. C'era tanto fumo e un buio pesto che disorientava - aggiunge Marcella, anche lei romana – abbiamo visto tre persone calarsi con le lenzuola dalla stanza al primo piano, credo siano rimaste ferite”. Tra i 45 feriti, infatti, due uomini e una donna hanno riportato delle fratture.

L’hotel Alexander Palace è molto richiesto come sede di convegni e in passato era prescelto soprattutto per i congressi politici, quando il Veneto era quello della 'balena bianca', la Dc. Dotato di 192 stanze, Alexander Palace è una struttura a quattro stelle: ha un centro termale e wellness e una delle sale congressi più capienti del territorio, che può contenere fino a 900 posti.

Di proprietà di un tour operator di Rimini, ha subito un'importante ristrutturazione verso la fine degli anni '90. L'immagine esterna è piuttosto moderna, con una grande facciata in vetro e acciaio di colore blu. Si trova in via Martiri d'Ungheria, ad Abano Treme, nel pieno centro della cittadina termale patavina, quasi di fronte all'ospedale di Abano.

Per il comprensorio termale di Abano e Montegrotto, molto gettonato e conosciuto in tutta Europa, ottobre è un mese di alta stagione, con un'occupazione alberghiera che sfiora il 90%. Solo per Abano, si stima siano non meno di 10mila gli ospiti presenti in queste settimane.