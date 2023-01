Incidente A13 oggi tra Bologna e Padova: bus si ribalta. Chiuso allacciamento con la A4

Padova, 16 gennaio 2023 - Un pullman si è ribaltato in un incidente avvenuto intorno alle ore 13.00 sull'autostrada A13 Bologna-Padova, nei pressi dell'allacciamento con la A4 Padova-Venezia, in direzione del capoluogo euganeo. Quattro persone ferite, due più gravi sono state trasportate in ospedale con l'elisoccorso. Si tratta di un pullman partito da Roma e diretto in Romania. A bordo c'erano 60 persone, adulti e bambini, di nazionalità romena. E' in corso la messa in sicurezza dell'area.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, con squadre da Padova, Mira (Venezia) e Venezia, coordinate dal comandante di Padova, Cristiano Cusin.

Incidente

Sono in corso le operazioni di assistenza ai passeggeri da parte del personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia, intervenuto assieme ai soccorsi sanitari e meccanici, ai Vigili del Fuoco e alle pattuglie della Polizia Stradale.

15 chilometri di coda

Sono 15 i chilometri di coda raggiunti nel pomeriggio a causa della chiusura temporanea della carreggiata ovest della A4, necessaria per agevolare l'accesso dei mezzi di soccorso sul luogo dell'incidente. Gli incolonnamenti hanno raggiunto il bivio con il Passante di Mestre e la A57 a Dolo: 8 chilometri di coda anche in A57, sempre in direzione Milano. Attualmente le code sono in via di smaltimento.

Resta chiuso il Nodo per il bivio con la A4 Torino-Trieste, provenendo da Bologna verso Brescia, per l'incidente avvenuto all'altezza del km 116,7, che ha visto il coinvolgimento di un pullman. In alternativa, a chi viaggia in direzione di Brescia/Milano Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Padova sud, proseguire in direzione di Venezia, uscire a Dolo e rientare verso Milano o in alternativa uscire a Padova Industriale. Sul posto, sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti imezzi di soccorso meccanico e sanitari.

I passeggeri ospitati nella Stazione Padova est

Concessioni Autostradali Venete, in coordinamento con il Compartimento di Polizia Stradale per il Veneto, ha aperto la stazione autostradale di Padova Est, la più vicina al luogo dell'incidente che ha convolto l'autobus carico di persone sullo svincolo per la A13.

All'interno dell'edificio di stazione, il personale di Cav ha allestito alcuni spazi per ospitare temporaneamente 42 persone rimaste illese, uomini, donne e bambini, trasferite dal luogo dell'incidente con un pullman della Polizia di Stato. Sul posto operano, oltre al personale della società e della Polstrada, anche i volontari di Protezione civile e Croce Rossa Italiana.