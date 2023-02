Incidente a Boara Pisani, scontro frontale tra auto: due feriti

i soccorsi dei vigili del fuoco sul luogo dell'incidente

Boara Pisani, 25 febbraio 2023 – Il violento scontro è successo stamani alle 8 circa in via lungo Adige a Boara Pisani (Padova). Secondo una prima ricostruzione dei fatti, in fase di accertamento, due autovetture sono entrate in collisione frontalmente, i mezzi percorrevano la via lungo Adige in sensi opposti di marcia.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco arrivati da Rovigo ed Este anche con l’autogrù, che proceduto alla messa in sicurezza dei mezzi, di cui un’auto finita sotto il piano stradale ed estratto uno dei conducenti rimasto incastrato.

L’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem118, stabilizzato ed elitrasportato in ospedale a Padova, le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Ferito anche l’altro automobilista, pure lui assistito dai sanitari del Seum118 e trasferito in ambulanza all’ospedale di Rovigo. I carabinieri giunti in loco hanno deviato il traffico ed eseguito i necessari rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.