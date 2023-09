Interporto di Padova, aperto il collegamento merci con la Polonia: “Opportunità per le aziende del Nordest”

Padova, 2 settembre 2023 – Nuovo collegamento ferroviario dal centro intermodale di Padova verso la Polonia, ‘corsia preferenziale’ per l’export delle merci nel Centro ed Est Europa. Si tratta di un importante novità commerciale per l’Interporto Padova quella inaugurata in questi giorni. I treni carichi i container partiranno dal terminal Pcc di Gliwice, nel sud della Polonia, per raggiungere l’interporto patavino, attraverso l'Austria e il valico di Tarvisio. I primi convogli sono già arrivati, a bordo l’olio di girasole per uso alimentare proveniente dall'Ucraina e destinato all'Italia. Prossimamente, il piano di movimentazione si allargherà ad altre tipologie di merci.

Pasqualetti: “Un’opportunità per il Nordest”

"L'apertura di questa nuova relazione intermodale – dice il presidente dell’Interporto, Franco Pasqualetti – conferma l'attrattività e l'importanza di Interporto Padova come nodo fondamentale del network europeo del trasporto merci su ferro. È un'ulteriore opportunità per le aziende del Nordest per accedere ai mercati del Centro ed Est Europa”.

"Questo collegamento inaugurato nei giorni scorsi – conclude – non può certo risolvere ogni problema, ma è un'opportunità in più per rimanere collegati con il Centro e il Nord Europa, una via alternativa alle altre che noi già offriamo”.

La società polacca

Pcc Intermodal è una importante azienda polacca che opera tra Polonia, Germania, Olanda, Belgio Austria e Ucraina, e che ora, con questa nuova relazione, allarga il suo raggio d'azione al mercato italiano. Ha avviato la propria attività nel 2005 e oggi dispone di 5 terminal in proprietà e di una propria impresa ferroviaria con la quale assicura una articolata rete di connessioni con i più importanti terminal marittimi e terrestri del Centro ed Est Europa.