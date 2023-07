Sparatoria a Padova, stalker morto: come sta il carabiniere ferito

Padova, 15 luglio 2023 – Aveva collezionato tre denunce per atti persecutori contro la ex moglie, dalla quale non aveva mai accettato la separazione, avvenuta ormai 15 anni fa. Come riporta il Corriere della sera, non era certo la prima volta che la donna chiedeva aiuto per difendersi da quell’uomo che anche ieri si è presentato sotto casa, in vicolo Castelfidardo a Padova.

Sparatoria a Padova: morto lo stalker, carabiniere ferito (Ansa)

Per questo, i carabinieri arrivati di gran corsa, hanno cercato di convincere l’uomo ad andarsene. Lui, in un primo momento, pareva avere accettato l’idea di desistere. Poi l’improvvisa tragedia che ha portato alla morte di Haxhi Collaku, albanese di 55 anni.

Lo stalker prima ha investito uno dei due carabinieri arrivati in difesa della donna con il suo furgone e poi, quando ha estratto un coltello a serramanico, è stato raggiunto da 4 colpi di pistola sparati da un collega del carabiniere.

L’ipotesi è che quel coltello Collaku, già ammonito e colpito dal divieto di avvicinamento alla ex, l’avesse portato per la donna.

Come sta il carabiniere ferito

Ora il carabiniere travolto dal furgoncino azzurro è stato operato in ospedale per le gravi ferite e fratture alle gambe: a lui sono arrivati gli auguri istituzionali dei vertici dei carabinieri, del governatore Zaia, del ministro Salvini. L’albanese, invece, è morto poco dopo la sparatoria, nello stesso ospedale dove è ora ricoverato il militare.

Le indagini

I vicini, richiamati dalle urla e dai colpi di pistola, hanno assistito increduli alla tragedia: saranno ascoltati dagli investigatori, e il loro racconto finirà nel fascicolo del Pm, che ieri è accorso di persona in vicolo Castelfidardo.