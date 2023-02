Caso Cospito, il sottosegretario alla Giustizia Ostellari messo sotto scorta

Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia

Padova, 3 febbraio 2023 - E' sempre più alta la tensione sul caso Cospito. L'avvocato padovano Andrea Ostellari, 48 anni, leghista e attuale sottosegretario alla Giustizia, sarà messo sotto scorta in relazione alle polemiche sulla battaglia del terrorista anarchico Alfredo Cospito da più di 100 giorni in sciopero della fame contro il carcere duro e l'ergastolo ostativo.

Spiega il Corriere del Veneto che l'esponente del Carroccio sarebbe finito nel mirino degli anarchici occupandosi, tra le sue deleghe, proprio del trattamento dei detenuti.

Sui muri le scritte contro il 41bis

Da giorni a Padova e in tante altre città venete e d'Italia appaiono scritte minacciose a sostegno di Cospito. La decisione sarà presa dal prefetto di Roma nel corso di una riunione prevista il 10 febbraio. Da ieri gli è stata assegnata al sottosegretario Ostellari una "tutela temporanea" che gli consente di girare su un'auto blindata, accompagnato da uomini delle forze dell'ordine.

Ostellari: "Sbagliato cedere al ricatto"

"Eventuali atti di clemenza sono concessi quando c'è un ravvedimento, una buona condotta. Non mi pare che Cospito si sia ravveduto e inoltre lo Stato non sta compiendo alcun illecito contro di lui. Si è dichiarato apertamente terrorista ed è stato condannato, non è in una fase di misura cautelare. Senza dimenticare poi che il proliferare di attentati da parte della galassia anarchica in difesa di Cospito alimenta un clima di violenza che non lo aiuta e va condannato da tutto il mondo politico. Sia a destra, sia a sinistra non si possono tollerare atti di aggressione nei confronti delle istituzioni", ha affermato Ostellari in recente un'intervista alla Stampa, sottolineando che "È sbagliato cedere al ricatto di atti di come quelli a cui stiamo assistendo"