Sorpreso con un’accetta e 2 coltelli nell'auto: denunciato 24enne

Sala Baganza (Parma), 9 gennaio 2025 — Aveva coltelli e persino un’accetta sopra i sedili della propria auto. Per un questo un 24enne italiano, residente in provincia, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Sala Baganza alla Procura della Repubblica di Parma, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. La scoperta dei militari è arrivata durante alcune attività di controllo notturno del territorio, finalizzate a prevenire e reprimere i reati in genere, ponendo particolare attenzione a quelle zone che vedono occasionalmente l’insorgere di problematiche legate alla sicurezza. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi. Una pattuglia ha notato che il 24enne si trovava in piedi, accanto alla sua auto, col motore acceso, alla vista dei militari è rientrato nella vettura con l’intenzione di ripartire. Un comportamento che ha insospettito i militari. Procedendo a una perquisizione della vettura, hanno trovato sul sedile anteriore una accetta di medie dimensioni e, all’interno di uno zaino, sia un coltello a serramanico con lama appuntita di 10 centimetri sia uno multiuso con la lama di 7 centimetri. L’uomo, che ha dichiarato di esserne il proprietario, non ha fornito alcun motivo giustificato sul porto e sul possesso delle armi. Così è stato denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, le sue armi sono state sequestrate dalle forze dell’ordine. I fatti seguono quelli dei giorni scorsi a Collecchio, quando sempre i carabinieri — ma quelli della stazione locale, insieme ai colleghi di Noceto e di Parma — avevano fermato un ragazzo di 25 anni, senza biglietto, accusato di aver tentato di aggredire un capotreno con dello spray al peperoncino. I reati ipotizzati sono interruzione di pubblico servizio e rifiuto dell’indicazione sull’identità personale. Il giovane è così stato portato in caserma e denunciato.