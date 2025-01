Tentata aggressione a capotreno: paura alla stazione di Collecchio

Parma, 7 gennaio 2025 – Ennesima violenza sui treni, questa volta mentre un convoglio era fermo alla stazione di Collecchio (Parma): un ragazzo di 25 anni è accusato di aver tentato di aggredire un capotreno. I reati ipotizzati sono interruzione di pubblico servizio e rifiuto dell’indicazione sull’identità personale.

Il passeggero era salito senza biglietto a bordo del treno regionale partito da La Spezia in direzione Parma. Quando il capotreno è passato per chiedere di mostrare il titolo di viaggio, il giovane si è rifiutato andando in escandescenza. La reazione considerata eccessiva ha spinto il controllore a utilizzare lo spray al peperoncino, ritirandosi poi nella cabina del conducente per proteggersi.

Poco dopo sono arrivati sul posto i carabinieri di Collecchio, a seguito della richiesta d’aiuto lanciata dal capotreno; con loro anche una pattuglia della stazione di Noceto e una gazzella del pronto intervento della compagnia di Parma. I militari hanno calmato le acque, per poi sentire i testimoni; hanno dunque accompagnato il 25enne in caserma.