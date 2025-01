Parma, aggredisce personale dell’ospedale e tenta di sottrarre la pistola a una guardia giurata

Parma, 16 gennaio 2025 – Un arresto nella notte all’ospedale Maggiore di Parma: si tratta di un 34enne, che oltre a esibire comportamenti molesti e aggressivi, avrebbe tentato di rapinare e opporre resistenza a un pubblico ufficiale.

L’uomo avrebbe dato in escandescenza alla guardia medica del nosocomio: il personale medico ha dunque allertato una guardia giurata, che giunta sul posto è stata aggredita con un calcio. Non solo: il violento avrebbe persino tentato di estrargli la pistola d'ordinanza.

A intervenire sono state poi le volanti della polizia: l’arrivo degli agenti non ha placato il 34enne, che si è scagliato contro di loro. In seguito, è stato portato in pronto soccorso per un malore, dove ha continuato ad aggredire il personale sanitario.

È stato infine identificato e arrestato: si tratta di un cittadino svizzero residente a Parma, già noto alle forze dell’ordine per danneggiamento. L’intervento, gestito in tempo reale dalla Sala operativa attraverso la visione delle telecamere, installate presso il pronto Soccorso nei mesi scorsi a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa tra Questura e azienda sanitaria, consentiva di inviare tempestivamente sul posto un secondo equipaggio sul posto e monitorare la situazione.