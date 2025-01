Aggressione ai sanitari a Reggio Emilia, stavano portando un anziano in ospedale

Scandiano (Reggio Emilia), 8 gennaio 2025 – L’ennesimo episodio di violenza che ha coinvolto i sanitari è avvenuto ieri pomeriggio a Scandiano, nel Reggiano. Un infermiere dell’Azienda sanitaria di Reggio Emilia, un autista della Croce Rossa Italiana e un volontario di Emilia Ambulanze sono stati aggrediti mentre portavano al soccorso a un anziano.

I dettagli di cosa sia accaduto on sono ancora chiari, ma certamente si tratta di un nuovo episodio di violenza che prende di mira i professionisti che lavorano nell’ambito sanitario.

La Regione: al vostro fianco

“L’aggressione è l’ennesimo episodio di violenza verso chi ogni giorno si occupa della nostra salute, una situazione paradossale che non possiamo tollerare oltre. Vogliamo esprimere la nostra piena solidarietà al personale sanitario dell’Ausl di Reggio Emilia e della Croce Rossa Italiana e al volontario di Emilia Ambulanze. Ma non basta. Siamo al loro fianco, così come siamo al fianco di chi lavora per il Servizio sanitario regionale. La Regione c’è, il nostro impegno sarà fermo per garantire le necessarie condizioni di sicurezza a chi opera per la collettività”, spiega l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi.

Un’emergenza in aumento

"Nel 2024 le violenze fisiche e psicologiche, in Italia, contro medici e infermieri e altri professionisti sanitari, sono aumentate del 33%. In Europa l'aumento è stato del 32%, nel mondo il picco è stato del 39%, in particolar modo nei paesi economicamente più deboli, dove non esiste un sistema sanitario adeguatamente organizzato, e ancor di più nei luoghi dei conflitti di guerra". Lo sottolinea Foad Aodi, presidente di Amsi (Associazione medici di origine straniera in Italia), Umem (Unione Medica Euromediterranea) e Movimento Internazionale Uniti per Unire.

Legge più severa

A novembre scorso la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge con le misure per contrastare la violenza sui professionisti sanitari. Le nuove misure prevedono l'arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l'arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, sociosanitari e dei loro ausiliari e per il reato di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.

“Siamo dei pungiball”

"Siamo praticamente diventati dei pungiball", capri espiatori per disagi che "non dipendono da noi ma da difficoltà nell'accesso alle cure che i pazienti oggi percepiscono fortemente in tutti i settori dell'assistenza. Questa situazione è francamente inaccettabile. Se si continua così nessuno curerà più", avvisa Pierino Di Silverio, segretario nazionale del sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed.