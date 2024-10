Chiara Petrolini, il Riesame: “Deve andare in carcere”

Parma, 17 ottobre 2024 – Gli arresti domiciliari non bastano e Chiara Petrolini deve andare in carcere. E’ la decisione del tribunale del Riesame di Bologna sul futuro (prossimo) della ragazza di 21 anni accusata di omicidio pluriaggravato e soppressione di cadaveri.

Chiara Petrolini era a New York con la famiglia quando è stato trovato il primo neonato sepolto: era il 9 agosto scorso

Il Riesame, quindi, ha accolto integralmente la richiesta della procura di Parma: i giudici hanno disposto la custodia in carcere per l’omicidio del 7 agosto 2024 e per le soppressioni dei due cadaveri, cioè anche per il neonato partorito il 12 maggio 2023.

Chiara Petrolini e la villetta di Traversetolo a Parma dove sono stati trovati i corpi senza vita dei due neonati

Ma la studentessa di Scienze dell’Educazione all’Università di Parma non andrà direttamente in cella: l'esecuzione della misura è, infatti, sospesa fino alla definitività della decisione: bisognerà attendere i motivi e l'eventuale e quasi scontato ricorso in Cassazione dell’avvocato della ragazza.

Tutte le tappe del caso: dalle gravidanze nascoste agli arresti

Perché la procura ha chiesto (e ottenuto) il carcere

Secondo la tesi della procura – che è stata accolta dai giudici del Riesame – a occuparsi della ragazza sono quei genitori che, invece, non sono stati in grado di accorgersi delle due gravidanze della ragazza in 15 mesi (il primo bimbo è stato partorito a maggio 2023 e il secondo in agosto 2024). Mamma e papà non si sono insospettiti nemmeno quando trovano il bagno della taverna pieno di macchie di sangue. Si accontentano della risposta di Chiara che liquida il tutto spiegando di avere un flusso mestruale molto abbondante.