Pesaro, 19 settembre 2018 – Dal 26 ottobre 2018 al 14 aprile 2019 una nuova stagione di danza, promossa da Comune di Pesaro e AMAT, attende il pubblico del Teatro Rossini che per il quinto anno consecutivo ospita un cartellone di sei appuntamenti dedicato alle diverse declinazioni dell’arte coreutica. Lo spettacolo inaugurale (26 ottobre) è Bella Addormentata del Nuovo Balletto di Toscana diretto da Cristina Bozzolini su coreografia del giovane Diego Tortelli che affida ad una compagnia di giovanissimi interpreti di talento una danza energica e sensuale interpretata sulle musiche di Cajkovskij.

Il coreografo Paolo Mohovich, affascinato dall’imponente oratorio Messiah di Georg Friedrich Haendel, si ispira alla ricerca fatta su quest’opera barocca e crea in Messiahaendel uno spettacolo per diciotto danzatori di Zerogrammi ed Eko Dance International Project. Un allestimento che coniuga danza e spiritualità utilizzando un linguaggio contemporaneo ora scarno, ora eloquente (16 novembre). L’appuntamento delle feste di fine anno è con Lo schiaccianoci di Cajkovskij portato in scena da Moscow Classical Russian Ballet. Fondato nel 2004 da Hassan Usmanov, il Moscow Classical Russian Ballet è considerato in tutto il mondo come una delle compagnie di balletto russo di maggior prestigio, formato da danzatori provenienti dalle più importanti Accademie nazionali (28 dicembre, fuori abbonamento). Di tutt’altro colore, divertente e scatenato, destinato a conquistare un ampio pubblico, lo spettacolo Tutu dei Chicos Mambo, nati a Barcellona nel 1994 per iniziativa del francese Philippe Lafeuille.

Corpi maschili muscolosi si trasformano in ballerine rileggendo i grandi brani del repertorio classico e contemporaneo in chiave di amabile parodia (17 febbraio). Il 23 marzo l’appuntamento, in prima italiana, è con Näss [People] di Massala Dance Company. La compagnia è stata fondata nel 2006 da Fouad Boussouf – coreografo e ballerino nato in Marocco - unendo hip hop, danza contemporanea, balli tradizionali nord africani e la nuova arte circense. Sette danzatori, con un ritmo primordiale e incalzante, trasportano il pubblico nelle strade del Marocco tra modernità e tradizione. La stagione si conclude con il tradizionale Gala a cura delle scuole di danza della città, i cui protagonisti sono i danzatori - allievi oppure formazioni in crescita - di Pesaro (14 aprile, fuori abbonamento). Per gli spettacoli Bella Addormentata, Messiahaendel e Näss sono previste, come nelle edizioni precedenti, masterclass gratuite per gli allievi delle scuole di danza della città, un’occasione preziosa per lavorare al fianco di maestri di grande talento. Nuovi abbonamenti dal 21 settembre (da 40 a 95 euro) alla biglietteria del Teatro Rossini 0721 387621. Inizio spettacoli ore 21, domenica ore 17; Tutu ore 21.