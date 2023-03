Pesaro, caccia al ‘sasso’ alla Palla

I sassi decorati

Pesaro, 12 marzo 2023 – Una caccia al tesoro alla Palla di Pomodoro. Anzi, una caccia ‘al sasso’. Ma non sono sassi qualunque: sono quelli decorati dagli aderenti al gruppo Facebook ‘Un sasso per un sorriso’, di Heidi Aellig, che tanto successo sta riscuotendo anche in città.

Appuntamento dunque oggi pomeriggio nella zona della Palla fino al prato dietro alla giostrina, dove verranno nascosti circa 200 sassi dipinti, che i più piccoli si divertiranno a scovare. L'evento pesarese è ideato da Alessia Oliva: «Il nostro scopo è unicamente quello di portare un sorriso sul viso di chi trova il sasso». Che la caccia abbia inizio.