Montelabbate, trekking per scoprire le bellezze del territorio: il programma

Pesaro, 5 marzo 2024 - Tre percorsi realizzati per conoscere e vivere il territorio di Montelabbate. “Sui percorsi di Montelabbate” è il progetto, nato dalla mente dell’assessora Maria Antognoli, in collaborazione con la guida ambientale Balza del Sole, verrà inaugurato sabato con la prima tappa dei tre percorsi organizzati: degli Abati, dei Castelli e della Linea gotica. Si parte domani, sabato 6 aprile, alle 15, con il ritrovo al palazzo comunale di Montelabbate per il percorso degli Abati che sarà lungo 4 chilometri per la durata di 2 ore con un dislivello di 150 metri e porterà da Montelabbate al Castello, seguendo una strada alternativa da quella un tempo franata. A seguire, domenica 7 aprile si cammina per i Castelli, sempre dalle 15, con ritrovo al Farneto fronte chiesa, questa volta il percorso sarà di 6 chilometri, per circa 2 ore e mezza di durata e un dislivello di 150 metri. A concludere, sabato 13 aprile sempre alle 15, l’escursione è dedicata alla Linea gotica con ritrovo all’osteria Nuova piazza Lombardi. Anche in questo caso il percorso è di poco più di 6 chilometri per 2 ore e mezza di durata e un dislivello di 110 metri. “Sono due anni che lavoriamo al progetto trovando soluzioni adatte a percorrere i territori comunali e quelli privati – ha sottolineato l’assessora Maria Antognoli –. Sono camminate semplici, adatte alle famiglie, ai giovani e anche in compagnia degli animali. Il tutto completamente gratuito. Un modo nuovo per scoprire il territorio insieme.