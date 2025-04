A 22 anni fa il pusher. I carabinieri lo arrestano

Arrestato il “pusher contabile“. In casa aveva un piccolo laboratorio per la preparazione e il confezionamento della droga ma i carabinieri lo hanno scoperto ed è stato arrestato. Nella sua bottega i militari hanno trovato anche il “libro dei conti“ con contatti e cifre che aiuterà gli inquirenti a ricostruire la rete dello spaccio. Domenica notte a Sant’Angelo in Vado i carabinieri hanno fermato per spaccio un 22enne residente a Fermignano. Il giovane è stato controllato a bordo della propria auto mentre si trovava nei pressi di via Pratello Santa Maria, zona già nota per lo spaccio. Non è riuscito a nascondere un certo nervosismo alla vista dei militari che hanno deciso di vederci chiaro e di approfondire. E infatti, nell’auto, i carabinieri hanno trovato un involucro con circa 20 grammi di hashish. I militari hanno poi perquisito anche l’abitazione del 22enne dove hanno scoperto un piccolo laboratorio. Nascosti in vari ambienti dell’abitazione, i militari hanno sequestrato complessivamente 78 grammi di hashish (suddivisi in panetti con etichette riconducibili a specifici marchi illegali “La Mousse“ e “Grandaddy Purple“), oltre a 5,3 grammi di cocaina. Sono stati trovati un bilancino, materiale per il confezionamento e numerosi involucri con residui di stupefacente. Sono stati sequestrati circa 1.500 euro in contanti, che, secondo gli investigatori, potrebbero essere il guadagno dello spaccio. Oltre al denaro è stato trovato anche un block-notes, con nomi e cifre riconducibili verosimilmente alla contabilità dell’attività illecita. Il 22enne è stato dichiarato in stato di arresto con l’ipotesi di reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti". L’udienza di convalida si è svolta al tribunale di Urbino e per il 22enne sono scattati i domiciliari.

ant. mar.