A Natale chi nacque?. Federico II

Non l’ho mai trattato perché non è semplice condensarlo in 1.800 caratteri (ossia lettere utilizzate), spazi inclusi. Federico II di Svevia, imperatore, re di Sicilia e di Gerusalemme, re dei Romani. Ho pensato di trattarlo ora, per Natale. Mi è venuto in mente che il pargolo nacque il giorno di Santo Stefano, dell’anno del Signore 1194. La data di nascita non è significativa. Ciò che importa è dove nacque, nelle Marche.

Uno dei più grandi personaggi del Medioevo europeo ebbe i suoi natali a Jesi. Splendido. Sua madre Costanza si era sistemata presso quella cittadina, oggi in provincia di Ancona e Jesi ospita un museo sulla figura del grande imperatore. Federico portava in sé i geni di due grandi casate, quella di Svevia e quella degli Altavilla, signori normanni. Si ritiene che il piccolo fu battezzato presso Assisi. Costanza lo fece incoronare re di Sicilia a 4 anni, nel 1198, da papa Innocenzo III, poi morì, ma non prima di avere nominato il papa reggente del regno e tutore del pargolo. La decisione non fu accettata da un nobile tedesco molto vicino alla corona, che pretese di amministrare lo Stato. Le pretese furono sostenute dallo zio di Federico, il duca Filippo, fratello di Enrico VI (parenti serpenti). La situazione politica degenerò, la stabilità del regno di Sicilia fu minata e il piccolo Federico restò a Palermo nelle mani dei reggenti germanici, che avevano compiuto un sopruso. Nell’anno 1208 Federico fu dichiarato maggiorenne e sovrano. La situazione non era semplice poiché il suo titolo era soltanto quello di re di Sicilia, mentre l’impero che già fu di suo padre (sviluppato soprattutto sulle regioni germaniche) era finito nelle mani di Ottone IV. Non restava che sobillare la Germania contro Ottone IV e questa sarà la prossima puntata.

(puntata 294)

Daniele Sacco