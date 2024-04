Addio a Monsignor. Riccardo Magnanelli

È morto ieri a 90 anni don Riccardo Magnanelli. Molto amato dai vari parrocchiani che ha conosciuto nei tanti anni di servizio, era in riposo alla casa del clero da ormai diversi anni. Monsignor Magnanelli, classe 1934, era nato a Urbania ed è stato ordinato sacerdote nel 1959.

Nei decenni, ha svolto il ministero in numerose realtà: nelle parrocchie di Monte Olivo, Fontecorniale, Calpino, poi per diversi anni alla Basilica Cattedrale di Urbino e infine negli anni 2000-2010 a Colbordolo, Montefabbri e Talacchio.

Quando giunse a Urbino, ancora ricca di abitanti nel centro storico, ebbe il non facile compito di unire le precedenti cinque parrocchie nell’unica realtà del duomo. Al momento del passaggio da Urbino a Colbordolo fu nominato cappellano di sua santità, ottenendo il titolo di Monsignore e di Canonico del Capitolo della Basilica Cattedrale di Urbino. In tutte le realtà che conobbe, lasciò ricordi positivi, di un parroco determinato, impostato, energico e con tanta passione. Maestro di musica, coltivò una grande passione per la musica sacra, sino all’ultimo. Le esequie, presiedute dall’arcivescovo Sandro Salvucci, si terranno lunedì alle ore 15 nella Basilica Cattedrale Santa Maria Assunta di Urbino.