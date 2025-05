Addio ad Angelo Cucchiarini, l’angelo custode degli animali

Lo ricordano tutti a Gabicce, quando passeggiava per le vie della città in compagnia del suo agnellino. Angelo Cucchiarini, negli ultimi anni della sua vita, si era distinto come colui che proteggeva gli animali, li salvava e li ospitava nella sua casa colonica al confine con Gradara, sempre pronto a rivolgere una buona parola e ad essere disponibile a partecipare alle iniziative locali, come il presepe vivente a Gabicce Monte dove era presenza fissa con la sua pecora in veste di pastore. Pertanto la notizia della sua scomparsa avvenuta nella giornata di mercoledì ha lasciato nella comunità un grande senso di vuoto. Nativo di Urbania, Cucchiarini aveva compiuto 90 anni il 26 aprile. Da un po’ di tempo i suoi problemi di salute si erano aggravati e l’avevano costretto al ricovero all’ospedale Santa Croce di Fano dove si è spento l’altro giorno. Discendente di una famiglia di mezzadri, arrivò con i genitori a Gabicce nel 1961 per coltivare il terreno di Gradara di proprietà del convento, lo stesso dove ha vissuto per tutta la vita e dove sono nati e cresciuti i suoi due figli Ennio e Giuseppe.

"Mio padre nasce contadino, poi emigrò in Svizzera per lavorare come muratore, quando tornò in Italia ristrutturò la casa e fece il camionista – racconta il figlio Giuseppe, ex assessore alla Cultura a Gabicce e gestore dello Spazio popolare Anna Campbell a Pesaro –. Amava stare in mezzo alla gente, fu bravo in una recita del gruppo teatrale locale in cui interpretò il padre di Anna Frank. Andando avanti con gli anni gli è tornata la passione per la vita contadina e per gli animali, dalla pecorella salvata dal macello, agli asinelli, a quelli da cortile". D’altra parte, diceva sempre, loro non hanno voce e hanno pur bisogno di qualcuno che li aiuti.

I funerali si terranno domani alle 10 alla chiesa Santissima Trinità di Case Badioli. Stasera alle 20 il rosario, sempre a Case Badioli.

b. g.