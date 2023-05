"Aiutate la ricerca per sconfiggere la fibrosi cistica"

Cari lettori, maggio sta giungendo al termine. Converrete con me che i disastri causati dal maltempo non lo hanno reso il classico mese spensierato verso la stagione estiva. Come per magìa, lo scorso week end è uscito un sole meraviglioso ed è esploso il caldo.

Sì, certo, c’è ancora qualche nuvola bianca sparsa qua e là, ma direi che lo si può definire un meteo accettabile. Oggi vi racconto di un messaggio speciale che ho ricevuto domenica mattina. Era del mio caro amico Marco Manzini, in arte Manzoff, che mi ha chiesto i dati per effettuare una donazione a favore della lotta contro la Fibrosi Cistica. Ai miei nuovi lettori spiego che la Fibrosi Cistica è una delle malattie genetiche gravi più diffuse al mondo dopo la Sindrome di Down; una patologia che compromette tutti gli organi del corpo a causa dell’eccessiva produzione di muco.

Ebbene sì, è la malattia che i medici mi hanno diagnosticato all’età di 18 mesi. Ne ho vissute di tutti i colori e riassumendo 27 anni della mia esistenza, vi dico che ho subito il trapianto di entrambi i polmoni per ben due volte e anche un trapianto di rene! Senza contare gli innumerevoli ricoveri ospedalieri e quella volta che mi hanno operata per mettermi l’impianto cocleare per tornare a sentire di nuovo, dopo che dei farmaci potentissimi mi avevano resa completamente sorda.

Gira mista e imbroglia, la fibrosi cistica non ha cura, e oggi, nel ventunesimo secolo, muoiono ancora tanti ragazzi e bambini: diventare adulti è un obiettivo molto difficile da raggiungere. Anche Marco ne ha passate delle belle, ha avuto un incidente in moto che gli ha causato un sacco di problemi, ma non si è mai arreso! Ci siamo trovati, ed entrambi sappiamo quanto valga la pena lottare per ogni sorriso e gioia che la vita, nonostante tutto, è pronta a regalarci. Asia D’Arcangelo