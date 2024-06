Albergatori all’unanimità. Il comando va a Filippetti. E Biancani: "Porte aperte"

L’assemblea degli albergatori ha votato all’unanimità. Marco Filippetti sarà il nuovo presidente dell’Apa. A questo passaggio di testimone era presente anche Paolo Costantini che gli ha lasciato il testimone per nuovi incarichi, pare, come ha fatto balenare l’assessore regionale Antonio Baldelli, in prima fila assieme al sindaco Andrea Biancani.

Marco Filippetti nel suo discorso di investitura ha toccato molti punti, creando una specie di campo largo "perché la città ha tante cose da offrire, ma bisogna lavorare in sinergia anche con l’entroterra e con Fano e Urbino perché è un territorio che ha molto da dare al turista; il portale dell’Apa va rinnovato e deve trasmettere emozioni e il tutto deve avvenire all’interno di un confronto finalizzato alla crescita perché il turismo è in grande evoluzione ed ha anche grandi potenzialità. Dobbiamo far tornare, come una volta, gli ospiti dall’estero". Quindi ha parlato della tassa di soggiorno "che va spesa in progetti di promozione e di riqualificazaione in accordo con l’amministrazione"; quindi ha toccato un ever green degli ultimi anni e cioè la destagionalizzazione "perché se ne parla molto ma con la fiera di San Nicola la città si spegne". Poi... "bisogna sfruttare, per gli eventi, concerti, sport e meeting anche quella cosa unica che abbiamo: il pala Scavolini ed anche il palaVitri che possono aiutare a lavorare tutto l’anno puntando anche sul fatto che siamo in vantaggio, come città a misura d’uomo, rispetto alle grandi metropoli".

Ha chiuso la serata Marco Filippetti. A precederlo Andrea Biancani che ha subito detto "la mia porta è sempre aperta e sono pronto a confrontarmi per far sviluppare il turismo cittadino sul quale credo come motore di crescita. Ci sono idee per riqualificare la zona mare e per risolvere il problema dei parcheggi, ma tutto non si potrà fare nel corso di questa legislatura perché mancano i fondi. Anche se cercheremo di intercettare finanziamenti presentando progetti". Un Biancani che apre le porte alla collaborazione coinvolgendo anche la Regione che ha la titolarità sul turismo. Punto questo che ha trovato il consenso di Baldelli. E sulle proposte che verranno lanciate dagli albergatori – una quindicina presenti – si è avuta la disponibilità anche dell’opposizione rappresentata da Michele Redaelli.

In sala il direttore di Confcommercio Amerigo Varotti con al fianco la vice Agnese Trufelli. Amerigo Varotti ha parlato delle operazioni che sono in corso da parte della sua associazione e quindi dello sforzo promozionale che fa la sua associazione. E dopo Varotti ha preso la parola anche Nardo Filippetti che ha fumato il calumet della pace perché i due - Varotti e Filippetti – sono stati per anni cani e gatti per il tour operator, ora venduto, che aveva Confcommercio e che andava in concorrenza con quello proprio dell’Apa.

