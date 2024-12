Albero di Natale in discarica . Mms accende Ca’ Asprete

Un albero di Natale in discarica. Parliamo dell’impianto di Ca’ Asprete, a Babbucce, dove Marche Multiservizi ha realizzato l’opera natalizia visibile a chilometri di distanza, grazie ad oltre 160 corpi luminosi a led, un’altezza di quasi 200 metri per 110 di larghezza e una superficie complessiva di 10mila metri quadri (foto). L’accensione si è tenuta domenica, con decine e decine di persone che si sono radunate nella piazza ‘belvedere’ di Babbucce per godersi lo spettacolo dell’albero di Natale che illuminava tutta l’area collinare circostante. Presente, oltre all’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli e alla responsabile dell’impianto di Cà Asprete Simona Dominici, il sindaco di Tavullia Patrizio Federici e gli altri componenti della giunta comunale. Al termine dell’accensione l’associazione sportiva Adc Babbucce ha offerto un piccolo rinfresco a base di vin brulè e panettone.

"C’è sempre stato un rapporto di collaborazione con Marche Multiservizi – spiega il sindaco di Tavullia Patrizio Federici – e l’albero di Natale realizzato nell’impianto di Cà Asprete è il coronamento di questo rapporto. Siamo felici di questa iniziativa che speriamo possa rendere più liete le festività natalizie dei cittadini di Babbucce e di tutto il circondario. Un albero bellissimo, come quello di Gubbio". L’albero di Natale resterà acceso nelle ore serali per tutte le festività natalizie.