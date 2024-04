Alla biblioteca San Giovanni la presentazione del libro sulla inclusività

Oggi alle ore 17.15 in via Passeri, al primo piano della Biblioteca San Giovanni sarà presentato il libro "Inclusivita’, Luoghi e spazi dell’amore lgbt+, Riflessioni itineranti", Rogas Editore. La presidente di Agedo Marche Mariacristina Mochi converserà con l’autore Carlo Scovino, esperto di tematiche sociali, quali l’emancipazione, i diritti civili, il fenomeno dell’ hate speech. Formatore, Scovino è stato referente delle attività di riabilitazione dell’Unità Operativa di Psichiatria al Fatebenefratelli-Sacco di Milano. Il libro propone alcune riflessioni mettendo in relazione gli spazi urbanistici e la visibilità per la comunità LGBT+. Si tratta di contesti di liberazione o di isolamento identitario? L’iniziativa è stata curata in collaborazione con l’Arcigay.