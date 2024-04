Alla "Mieleria" di Luca Londei un altro premio qualità regionale

Nuovo riconoscimento per ‘La Mieleria’ di San Lorenzo in Campo di Luca Londei. Al concorso regionale ‘Premio Qualità Marchigiano dei Prodotti dell’Alveare 2023/2024’, organizzato dall’Associazione Consorzio Apistico Provinciale di Ancona come soggetto capofila dei 4 consorzi apistici della regione, il miele di coriandolo di Londei è arrivato primo. "Enorme soddisfazione – sottolinea Londei – riuscire ad ottenere questi premi, che certificano la bontà del percorso di qualità intrapreso da molti anni. Condivido il risultato con i miei collaboratori, che ringrazio per la straordinaria professionalità". Quello di coriandolo, produzione 2023, è un miele a km 0. Nasce proprio a due passi dall’azienda: "Prodotto nella vicinissima Fratte Rosa – puntualizza l’imprenditore -. Cristallizza durante l’inverno, ottimo per tè e tisane". Al ‘Premio Qualità Marchigiano’ hanno primeggiato anche due altre aziende cesanensi: l’Apicoltura Fortunae di Giulio Carnaroli di San Costanzo con il miele di tiglio; e l’azienda Rodolfo Nicoletti di San Lorenzo col millefiori.

s.fr.