Allerta meteo, chiuse le scuole. Aperto il Centro operativo

Scatta l’allerta meteo: scuole di ogni ordine e grado chiuse a Fano. "In relazione all’allerta meteo con codice arancione – screive il sindaco – ho provveduto alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il giorno 16 maggio. Tale decisione è confortata anche dalla direttiva della Prefettura di Pesaro e Urbino per eliminare o quantomeno mitigare i possibili rischi alla pubblica e privata incolumità". La Protezione civile regionale ha infatti attivato la fase di "preallarme" (equivalente al rischio arancione) a partire dalla mezzanotte di ieri fino alla mezzanotte di oggi.

Il Comune di Fano, che ha subito aperto il Coc (Centro operativo comunale), invita "alla massima attenzione e grande cautela". "Sono state segnalate – fanno presente – condizioni meteo avverse con precipitazioni diffuse e persistenti. Previsti anche venti con raffiche fino a burrasca forte e mare molto mosso". E ancora: "Come previsto partiranno i monitoraggi ai corsi d’acqua principali e secondari". Aggiunge l’assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi: "Tutti gli strumenti a disposizione sono stati messi in campo per monitorare nella maniera più puntuale l’evolversi della situazione meteo. Nelle prossime ore si raccomanda la massima attenzione e seguire le indicazioni dei Comuni".