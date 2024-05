Amici cucciolotti. Scambio di figurine

Enpa Pesaro invita grandi e piccini al primo "scambio di figurine" dell’album Amici Cucciolotti, oggi dalle 10,30 alle 19 al Parco Miralfiore (vicino bar Utopia). Ogni bambino potrà portare la sua lista di figurine mancanti con il suo numero di telefono, insieme ai suoi doppioni. Le volontarie di Enpa provvederanno poi allo scambio, che avverrà nei prossimi giorni. Dal 2007 ad oggi, insieme agli Amici Cucciolotti, Enpa scrive storie a lieto fine per i trovatelli salvati dai tanti insuperabili volontari. In questi anni tanti sono stati i progetti portati avanti grazie agli Amici Cucciolotti: tante ciotole di cibo e cucce, migliaia di libretti per insegnare ai bambini il rispetto per gli animali, medicinali e cure veterinarie per i trovatelli, l’ampliamento delle oasi naturalistiche. E anche nel 2024, Pizzardi Editore sostiene Enpa riempiendo di cibo le ciotole degli oltre 40mila trovatelli accuditi ogni giorno dai volontari. Inoltre, quest’anno sarà un album "da record": per le Olimpiadi di Parigi, l’album Cucciolotti sarà dedicato alle Olimpiadi della Natura.