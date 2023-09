Anna Frank, la scuola con le ’ali’. Vetro e legno, modello scandinavo

La nuova scuola "Anna Frank", ancora solo sulla carta, supera l’esame in Conferenza dei servizi di una mezza dozzina di enti e approda alla fase successiva: "Entro la fine del mese andremo in giunta ad approvare il progetto esecutivo – conferma soddisfatto l’assessore Riccardo Pozzi –. La nuova opera dal valore considerevole, 3,7 milioni di euro da bando Pnrr, avrà la forma di due ali allungate definite nella stessa posizione dell’attuale. Avrà ambienti luminosi e distribuiti su due livelli. La struttura sarà in legno con elementi di chiusura verticali in vetro su lato sud e tamponature opache nella parte nordovest. Le superfici in vetro avranno sistemi esterni oscuranti che garantiranno internamente la temperatura ideale". "Gli esperti – osserva Pozzi – l’hanno definita una scuola modello scandinavo. Non sono un tecnico della materia ma del progetto mi è subito piaciuta l’immagine di una scuola che sembra abbracciare il sole".

La questione della sostenibilità ecologica è ormai uno standard edilizio per Pesaro: "Sarà una scuola al top dell’efficientamento energetico, che si inserirà perfettamente nel contesto ambientale circostante, il Parco San Bartolo. Le aule, i laboratori e la mensa sono progettati prevedendo un sistema a dispendio energetico quasi nullo. Con l’esecutivo in mano la fase più lunga sarà la demolizione: inizieremo a novembre 2023".

Trattandosi di finanziamenti provenienti dal Pnrr, la tempistica è vincolata: il collaudo delle nuove strutture dovrà avvenire quindi entro il 2026. "La modalità costruttiva ci permetterà di vedere la struttura, anche se ancora non finita, ben prima: già dall’estate 2024".

In via Rigoni, invece il cantiere che ha portato alla demolizione della materna Skarabokkio è avanti: del plesso originario non c’è più traccia. "Sorgerà un nuovo edifico scolastico, entro il 2026, anche questo all’avanguardia".

Solidea Vitali Rosati