Gli aquiloni ambasciatori di Urbino a Jesolo

Urbino, 8 aprile 2024 – Un po’ di Urbino era in Veneto, in occasione del terzo ‘Beach & kite festival’, svoltosi alla spiaggia di Jesolo (Venezia) nel finesettimana. Una compagine degli aquilonisti urbinati, delle varie contrade cittadine, guidata dalla presidente Isotta Pretelli, ha partecipato al Festiva, un meeting internazionale degli aquiloni che ospita 200 aquilonisti professionisti e quasi un centinaio di appassionati, provenienti da tutto il mondo. Palcoscenico dell’evento, il cielo sopra il largo litorale di Jesolo.

La rappresentanza urbinate ha allestito un gazebo con laboratorio, dimostrazioni, lancio di vari aquiloni che si distinguevano per la tecnica realizzativa: l’aquilone in carta e canna urbinate si può definire a buon diritto il più storico e aderente alla tradizione di tutta Italia. Nello stesso sito del festival, era citata la ‘collaborazione con il gruppo di aquilonisti di Urbino, custodi della più antica festa degli aquiloni in Italia, che offriranno laboratori creativi per bambini e spettacoli di volo sulla spiaggia’. Il gruppo urbinate non ha solo portato gli aquiloni ducali in veneto: è stata un’occasione di conoscenza, scambio, approfondimenti e promozione per la prossima edizione della Festa dell’Aquilone, in programma il prossimo 1° settembre.