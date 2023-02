Arriva Elly Schlein e prova a rianimare il Pd

Una domenica con Elly Schlein per il congresso nazionale del Pd. La candidata oggi sarà a Pesaro ed Ancona per rilanciare il suo percorso verso le primarie. "Il comitato regionale ’Parte da Noi Marche’ è ben lieto di ospitare nuovamente – scrive Neri Marziali, sindaca di Monterubbiano – la candidata alla segreteria del Pd Elly Schlein, che tornerà sul suolo regionale quest’oggi con una doppia tappa: alle ore 19.15 a Pesaro all’Hotel Baia Flaminia e alle 21.15 ad Ancona alla Casa del Popolo".

Un appuntamento di rilievo soprattutto a Pesaro dove i congressi di sezione per l’elezione del segretario nazionale sono appena finiti. L’aver registrato solamente duecento votanti in tutta la città è un risultato oltremodo negativo per il partito storicamente con più iscritti della città. D’altra parte l’aver scelto il tesseramento solo online ha ridotto drasticamente la partecipazione e forse non ha nemmeno consentito un vero rilancio del partito. Basterebbe sottolineare che un quarto dei partecipanti al voto proviene dalla storica sezione di Villa Fastiggi.

E più in generale le sezioni con un maggior numero di amministratori locali non sono state in grado comunque di avere un’adeguata partecipazione. Nessuno lo sottolinea ma avere congressi con maggiore partecipazione a Fano rispetto a Pesaro è sicuramente un dato di rilievo. L’assenza poi di candidature sia a livello nazionale che a livello di congresso regionale ha ulteriormente ridotto una partecipazione politica di rilievo.

Le cose sarebbero probabilmente andate diversamente se Matteo Ricci avesse mantenuto la sua candidatura alla segreteria nazionale.

I risultati non ufficiali a livello pesarese vedrebbero la candidatura di Stefano Bonaccini attorno al 50%. Mentre Elly Schlein ha già raggiunto il 31-32%. A seguire la Paola De Micheli con il 12-13% e Gianni Cuperlo attestato tra il 5 e il 6%. Lo stesso circolo del sindaco avrebbe avuto non più di 12-14 votanti. Balza l’occhio il risultato di Fano dove c’è stata più partecipazione che a Pesaro. E quasi solo la sezione di Villa Fastiggi avrebbe limitato veramente l’emorragia di votanti.

"I risultati che Elly Schlein sta ottenendo su scala nazionale – commenta Neri Marziali – sono senza dubbio incoraggianti e dimostrano la grande voglia esistente all’interno del partito di cambiamento. Così come la volontà di riabbracciare le tematiche care alla sinistra. Sicuramente il congresso è apertissimo e nelle primarie del 26 febbraio la mozione Schlein sarà quella che otterrà larghi consensi anche fuori degli iscritti al Pd.

Un ringraziamento va ai comitati provinciali per il lavoro che hanno svolto in questa prima fase".

l.lu.