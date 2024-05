Attacco di Ruggeri al candidato sindaco Serfilippi: "Aveva promesso l’hospice ma se n’è dimenticato"

Che fine ha fatto l’hospice pediatrico di Fano? Se lo chiede la consigliera regionale 5Stelle Marta Ruggeri (foto) dopo che il presidente dell’associazione "Maruzza" Elmo Santini, ieri sul nostro giornale, ne aveva denunciato i ritardi nell’esecuzione. "Il dirigente regionale del settore edilizia sanitaria e ospedaliera – dice Ruggeri - conferma di non avere atti o documenti inerenti a progetto e crono-programma dei lavori. È l’esito di un accesso agli atti di cui ho avuto risposta il 4 maggio". Per la consigliera dei 5Stelle il fatto è grave. "Trovo sconcertante – dice Marta Ruggeri - che dopo audizioni sul tema con l’associazione Maruzza in commissione sanità in cui tutti i commissari sembravano concordi affinché la Regione Marche realizzasse la struttura a Fano dal 2022, dopo l’approvazione di vari atti d’indirizzo in consiglio regionale di cui è stato primo firmatario il consigliere fanese Luca Serfilippi. Ma dopo aver trovato i soldi per realizzare la struttura, è sconcertante che non si sia fatto ancora nulla e siano passati invano già quattro anni". Si parla di un investimento di oltre 5 milioni di euro per la città di Fano sul quale la consigliera intende far piena luce. "Ho intenzione – ha proseguito - di presentare alla Giunta regionale l’ennesimo atto ispettivo. Come risponderà ai cittadini fanesi il candidato a sindaco della destra Serfilippi che si era intestato questa battaglia come consigliere di maggioranza del territorio, ma non è riuscito a seguirla né a portare a casa qualche risultato? È questa la fine che faranno anche tutte le promesse che lancia dai palchi e negli incontri con i fanesi puntando più sull’emotività del momento che sulla concretezza?". Grazie ad Elmo Santini, presidente dell’associazione Maruzza, c’era stata una unanime volontà politica in Regione di costruire a Fano un centro interregionale per alleviare le sofferenze a piccoli pazienti di malattie incurabili e alle loro famiglie, visto che sono 35mila i bambini che hanno bisogno di cure palliative pediatriche in Italia e solo una trentina sono i posti disponibili. Ma i risultati ancora non si vedono. "Davvero i fanesi sceglieranno l’8 e 9 giugno di sostenere chi, messo alla prova, non è riuscito a concludere nulla se non continuare a fare vane promesse?" domanda Marta Ruggeri.

s.c.