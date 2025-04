Aumenta il numero dei cinghiali che potrà essere abbattuto

Aumenta il numero dei cinghiali che saranno abbattuti nella Riserva del Furlo. La Provincia ha deliberato delle modifiche al piano di gestione dell’animale: a favore “La Casa dei Comuni“, astenuta “La Nuova Provincia“. In seguito alla delibera di giunta regionale del mese scorso e ai nuovi dati del censimento primaverile, il prelievo previsto passa da 89 a 268 unità. Restano 65 le stazioni fisse di sparo e 60 i selettori coinvolti. "Giusto aumentare i prelievi seguendo le indicazioni della Regione, anche per limitare i danni all’agricoltura e l’incidentalità. Ma si poteva fare di più già da prima", ha detto il capogruppo Domenico Carbone, motivando l’astensione. Via libera all’unanimità alle modifiche del regolamento per l’utilizzo del rifugio Ca’ I Fabbri sul monte Paganuccio, all’interno della Riserva del Furlo. Su domanda il fabbricato potrà essere concesso in uso per un periodo massimo di sette giorni a istituzioni, associazioni, enti e gruppi organizzati per "finalità di studio e ricerca, educative e di protezione ambientale, o comunque consone alle attività della Riserva". La struttura ha una capienza di 25 posti letto, è provvista di una cucina industriale a gas, una sala da pranzo, aula didattica e biblioteca.